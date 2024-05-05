"Росія почувається комфортно": європейські спецслужби б’ють на сполох через агентів РФ

Незабаром континент може здригнутись від вибухів та гучних новин

Російські агенти у Європі можуть більш активно готувати диверсії проти критичної інфраструктури, зокрема нещодавно виявили мережу розвідників з РФ у Західній Норвегії. Європейські спецслужби вже повідомили про ризики уряди своїх країн.

Про це пише видання Financial Times. Журналісти посилаються на оцінки розвідок трьох європейських країн.

Російські генерали українського походження, які вбивають українців

Росія готує диверсії у країнах Європи

За даними розвідок, РФ вже почала більш активно готувати приховані вибухи та підпали для пошкодження критичної інфраструктури на території європейських країн. До цього залучатимуть не лише агентів Росії, а й підставних осіб.

Представники розвідок вже повідомили про це уряди своїх країн. Вони закликають до більшої обережності та пильності в безпекових питаннях.

Про небезпеку від РФ попереджали й раніше

Очільник Федерального відомства з охорони Конституції Томас Хальденванг звернув увагу на підвищення ризиків диверсійних дій. Про це він попереджав у квітні 2024 року. За його словами, "Росія почувається комфортно" на європейських територіях, тому може готувати більш радикальні диверсійні дії.

"Ми оцінюємо ризик контрольованих державою диверсійних дій як такий, що значно зріс", ― сказав Хальденванг.

Нагадаємо, нещодавно у Західній Норвегії виявили мережу російських агентів. Вони діяли в окрузі з найбільшою військово-морською базою у Європі. Також там знаходиться багато об’єктів критичної інфраструктури. Кількість виявлених агентів не повідомляється. Проте у спецслужбах вважають, що їх може насправді бути значно більше.

Раніше "Телеграф" писав, що у Берліні загорівся завод, на якому виготовляють ППО Iris-T. Через пожежу у повітрі опинились отруйні сполуки.