Військовий оглядач та блогер висловив свою думку щодо підготовки диверсії до ЄС

Щодо публікації The Financial Times про підготовку диверсій у Європі…

Не можу сказати, що це є своєчасний матеріал, оскільки він публікується тоді, коли в Європі вже існує сформована, структурована, добре організована російська агентурна мережа. Причому не можна сказати, що про її формування європейські спецслужби не знали. Вони не тільки про це знали, а й вельми толерантно, стримано спостерігали за її формуванням та розширенням.

Російські спецслужби, десятиліттями використовували різні методи інфільтрації своїх агентів, а також вербування в Європі різних верств населення, створюючи настільки розгалужену і неймовірну за кількістю різних персонажів мережу, що зараз, коли зайшла мова про їх активізацію, західні спецслужби забили на сполох.

У не такому вже й далекому 2021 році вийшла монографія "Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця", присвячена питанням інформаційної агресії Росії проти України, розкриттю проблематики агентів впливу тощо. Над монографією працювала команда професіоналів, до якої я був тільки радий приєднатися і зробити свій внесок у спільну справу.

У своєму розділі я приділив увагу вивченню проблематики інфільтрації російських агентів у західне суспільство, під виглядом біженців, "переслідуваних" путінським режимом журналістів, політиків-опозиціонерів, експертів, активістів і т.д. Були розглянуті конкретні приклади формування агентурних мереж, причому, гранично несподіваних і специфічних. Наприклад, таких як мережа спортивних клубів "Система" у Німеччині.

Кілька років тому в Німеччині та в цілому в Європі стала дуже популярною мережа бійцівських клубів "Система", засновниками якої були вихідці з Росії. Ця мережа, організатори якої здавалися, просто звичайними ентузіастами, активно використовуються розвідслужбами Росії для вербування агентів з найбільш радикального прошарку населення. За його оцінками експертів, під контролем спецслужб Росії в Німеччині є від 250 до 300 активних, підготовлених бойовиків.

Декілька років тому в Німеччині вийшла книга "Таємна війна Путіна", авторства Бориса Райтшустера, німецького журналіста визнаного експерта на питаннях впливу росії в Німеччині та Європі в цілому. У цих публікаціях йшлося про те, що елітні бойові спецпідрозділи Кремля вже давно розміщені в країнах ЄС і готові будь-якої миті виконувати розпорядження Москви.

Наводити прикладів можна безліч, проте факт залишається фактом. Російські мігранти є найагресивнішим протестним і деструктивним прошарком населення в будь-якій країні ЄС. Громадяни Росії в Європі становлять потенційну небезпеку, як елементи хаотизації, вербування серед місцевого населення радикального, активного прошарку. Є потенційними диверсантами, особливо у підприємствах стратегічного значення, а так інструментом скоєння терористичних актів.

Крім самих громадян Росії в Європі давно створені групи підтримки Росії, як серед місцевого населення, так і політичного середовища і не тільки. Щороку Москва на утримання цих мереж виділяє мільярди доларів і, попри санкції та погіршення економічної ситуації в країні, не планує урізати утримання своїх "легіонерів" у Європі. Особливо зараз, коли їхня активізація для Кремля не просто життєво важлива, а говоримо, як воно є – питання його виживання!

Європа схаменулась тоді, коли на її території були створені ідеальні умови для системних диверсій та терактів. З іншого боку, краще запізно, ніж ніколи.

Але головне – це зробити правильні висновки та вирішувати питання з російською агентурою максимально швидко та максимально безкомпромісно.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.