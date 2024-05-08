"Спалився" одразу на кордоні: в Польщі затримали російського дезертира, деталі

У дезертира виявили російські військові документи

У цивільному та без зброї, проте одразу з фронту. У Польщі прикордонники затримали дезертира російської окупаційної армії, який хотів потрапити до країни через, організований раніше Олександром Лукашенком, канал міграції.

Про це повідомляє польське видання Rmf24. Зазначається, що затриманому 41 рік і він мав при собі російські військові документи, в тому числі й контракт з армією.

"Дезертира з армії Владіміра Путіна затримали підляські прикордонники одразу після того, як він перетнув білоруський кордон. Справою вже зайнялося Агентство внутрішньої безпеки. Усе вказує на те, що він намагався нелегально потрапити до нашої країни через Білорусь, прямо з українського фронту", — пише видання.

За інформацією журналістів видання, у дезертира виявили російські військові документи, зокрема контракт з армією про участь у війні проти України.

Щоб потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися каналом міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, зазначає видання.

Мігранти на кордоні з Польщею, 2021 рік

Водночас зазначається, що підляська прикордонна служба від коментарів відмовилася, проте інформацію щодо затримання російського дезертира у відомстві підтвердили.

Нині, зазначають журналісти, Агентство внутрішньої безпеки має з’ясувати, якими саме були наміри російського дезертира: чи він планував осісти в Польщі, чи намагався потрапити далі, в іншу країну ЄС; чи мав він виконати якесь завдання після виїзду з Білорусі, наприклад, чи це стосується шпигунства та диверсій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Польщі засудили 14 іноземних громадян, які входили до агентурної мережі російських терористів – вони отримали від одного року до 6 років тюрми.