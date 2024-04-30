Норвегія вирішила суттєво збільшити допомогу Україні: на що підуть сотні мільйонів доларів

Пропозицію норвезького уряду підтримали у парламенті країни

Норвегія, яка планує передати Україні американські винищувачі F-16, вирішила збільшити допомогу нашій країні цього року на сім мільярдів норвезьких крон (понад 600 мільйонів доларів). Загальна сума допомоги у 2024 році складе 22 мільярди крон.

Про це після зустрічі з лідерами опозиції у вівторок, 30 квітня, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє Радіо Свобода. За його словами, збільшення допомоги є "питанням життя чи смерті для народу України".

Норвезький прем'єр підкреслив, що допомога Україні також є питанням безпеки та стабільності в Європі. А отже, за його словами, це важливо для Норвегії.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував Норвегії за таке рішення. За його словами, більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей.

"Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час. Разом ми захищаємо Україну й решту Європи від російського терору", – написав Зеленський у соцмережі X.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Норвегія надасть Україні винищувачі F-16. Вони будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть завдавати ударів у тилу противника.