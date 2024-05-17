"На грани жизни и смерти": Орбан рассказал о состоянии раненого Фицо

Друг Путина до сих пор находится в больнице

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его словацкий коллега Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии. Сейчас он "на грани жизни и смерти".

Орбан заявил, что "молится о Фицо и переживает за Словакию". Об этом сообщает Reuters.

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти", ― сказал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что Фицо если поправится, то не сможет работать еще несколько месяцев, в "критический момент" в преддверии выборов в Европарламент. Они состоятся в начале июня.

"Мы стоим перед выборами, которые решат не только вопросы членов Европарламента, но и вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам очень бы понадобился Роберт Фицо и настроенная на мир Словакия", ― сказал Орбан.

Словацкие врачи планируют собраться на консилиум 20 мая, чтобы оценить состояние раненого премьера. Его хотят отправить на лечение в Братиславу, но есть вопросы о способности политика перенести транспортировку. Интересно, что в ночь с четверга на пятницу не было сделано никаких новых заявлений о состоянии премьера.

Напомним, 15 мая в словацкого премьера и пророссийского политика Роберта Фицо стреляли. Пули попали в живот и руку. Главу правительства госпитализировали и провели операцию, которая длилась более трех часов. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

В Фицо стрелял писатель Юрай Цинтула. Для этого он использовал свой пистолет. Нападающий объяснил, что стрелял в Фицо из-за политики. 71-летний мужчина был не согласен с действиями и решениями властей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Фицо. Он осудил происшедшее и призвал сделать все возможное, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране мира.

Ранее "Телеграф" сообщал о самых громких высказываниях Роберта Фицо о войне в Украине. Он даже призывал отдать территории России.