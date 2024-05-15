Лікарі нервують: що відомо про стан пораненого прем’єра Словаччини

Лікарі намагаються врятувати життя політику

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, на якого вдень 15 травня було скоєно замах, перебуває у тяжкому стані. Він отримав поранення в живіт та в руку.

Про це повідомляє місцеве видання Dennikn. За даними лікарів, після переведення до лікарні в Банська-Бистриці Фіцо був у свідомості та спілкувався.

Міністр праці Ерік Томаш розповів, що зловмисник зачепив кілька життєво важливих органів прем’єра, проте не став уточнювати деталі. Після пригоди до лікарні прибули кілька міністрів, включаючи міністра охорони здоров’я Зузану Долінкову та міністра внутрішніх справ Матуша Шутай Ештока

Видання Standard своєю чергою пише, що у прем’єра спостерігався значний крововилив у черевну порожнину, що змусило лікарів понервувати.

Пізніше глави Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони підтвердили інформацію про те, що Фіцо перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, що вдень 15 травня після виїзного засідання парламенту Роберто Фіцо вистрілили кілька разів на вулиці. Його у тяжкому стані та з пораненнями кінцівок та живота доставили до лікарні на гелікоптері. За попередніми даними, у прем’єр-міністра Словаччини стріляв 71-річний письменник Юрай Цінтула. Він відкрито висловлювався у мережі проти політика.