Є дві умови: Макрон розповів, коли може відправити французьких військових до України

Якщо Росія переможе в Україні, у Європі не буде безпеки

Президент Франції Емануель Макрон після своїх заяв щодо можливості відправки армії до України, назвав дві умови які сприятимуть цьому. Одна з них — прямий запит Києва, а друга — значний прорив Росії на фронті.

Про це голова французької держави заявив в інтерв'ю The Economist. За його словами, РФ не може перемогти Україну, і Макрон не допустить цього.

"Я маю чітку стратегічну мету: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, у Європі не буде безпеки", — сказав президент.

За його словами, основною умовою безпеки та військової надійності у ЄС є протистояння РФ, навіть шляхом залучення європейських армій.

"Якби росіяни прорвалися через лінію фронту, якби надійшов запит від України (чого сьогодні немає), нам за законом довелося б поставити собі це питання", — заявив Макрон.

Він також зауважив, що Париж вже відправляв військових до інших країн, зокрема нещодавно до Африки для боротьби з тероризмом. І тоді Франція зробила це на прохання суверенних держав.

За словами Макрона, інші країни Заходу не повинні відкидати цей варіант "апріорі", оскільки влітку 2022 року вони виключили відправлення танків, далекобійних ракет та авіації, але зараз все це поставляється Україні.Також він наголосив, що росіяни доволі бурхливо відреагували на заяви про армію НАТО в Україну, що й очікувалось.

Раніше "Телеграф" писав, що Макрон зробив заяву про можливе застосування ядерної зброї проти Росії.