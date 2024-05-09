Експерт Інституту постінформаційного суспільства медіаексперт, заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр.) Дмитро Золотухін оцінив перспективи створення сил оборони Європи

Емманюель Макрон вже вдруге виступає дуетом з фон дер Ляйєн перед Сі Цзиньпіном. Рік тому вони вдвох здійснили візит до Пекіну. А днями Сі приїхав до них.

Цікаво, що Макрон таким чином посилює свою лідерську позицію в ЄС. Особливо, враховуючи той факт, що Олаф Шольц став на заваді висуненню фон дер Ляйєн на посаду секретаря НАТО. Буцімто, через різку позицію стосовно РФ.

Очевидно, що Шольц вже розглядається як збитий льотчик. Вибори канцлера вже у 2025 році. Макрон натомість застерігає ЄС від загибелі, просуваючи ідею про створення сил оборони Європи.

Чи не свідчить це про той факт, що, не змігши очолити НАТО, фон дер Ляйєн могла б очолити оборонний альянс країн ЄС? Це могло б стати цікавим геополітичним рішенням. Оскільки, і Китай і РФ категорично проти вступу України в НАТО. А США та Німеччина так само не виказують палаюче бажання запрошувати Україну до Альянсу. Натомість Китай не проти вступу України в ЄС.

Таким чином, Україна може вступити в Євросоюз і, буквально, очолити новостворені сили оборони європейського континенту. При цьому, творячи нові сенси, та не намагаючись ламати списи зі старими.

До того ж з високою долею ймовірності Путін зробить спробу напасти на країни-члени НАТО, щоб продемонструвати неспроможність Альянсу відповідати на виклики. Про це думають і в Парижі, і в Брюсселі. В Берліні не думають… Там цікавляться тільки, як свою п'яту точку врятувати.

В цьому контексті цікавим є розгортання в парламенті проєкт закону про міжнародні оборонні компанії (це вже втретє за останні 10 років). Дайош European Union Treaty Organization (EUTO)!

Джерело: пост Дмитра Золотухіна у Facebook