"Це важливий сигнал": на Україну чекають нові неприємні сюрпризи від Telegram

Це був важливий показник та сигнал

Нещодавня історія з блокуванням у Telegram чат-ботів ГУР, СБУ та інших викликає питання щодо надійності мережі щодо даних його користувачів. Те, що сталося, можна вважати явним сигналом.

Про це керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей розповів "Телеграфу" у матеріалі "Троянський кінь російських спецслужб. Чим Україна відповість на шантаж Telegram".

"Блокування чат-ботів можна вважати важливим сигналом — що найпопулярніша платформа в Україні може діяти без попереджень, без пояснень, непрозора та таємнича. Я вже не говорю про те, що ніхто не розуміє, як ця платформа працює: як вони фінансуються, які вони фінансуються технічні протоколи шифрування, де зберігаються дані, де знаходяться їхні сервери, де знаходиться персонал тощо", — сказав Соловей.

Він вважає, що Telegram це повний даркнет (анонімна, нерегульована і нікому не підконтрольна частина мережі). Він також називає його троянським конем із багатьма невідомими.

"І лише справа часу, коли після цього сюрпризу ми можемо отримати інші", — додає співрозмовник.

Також Соловей нагадав, що під час заворушень у Махачкалі та Башкортостані були моментально закриті усі опозиційні ресурси у месенджері. При цьому й адміністратори тоді викрили російські силовики. За його словами, сервери цього месенджера контролюють російські компанії. Це не може відбуватись без участі російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Головному управлінні розвідки України назвали мету блокування в Telegram українських чат-ботів.