Франція наважилася, в Україну направлять інструкторів для підготовки ЗСУ, заявив Сирський: подробиці

Відповідні дозволи вже підписані

У Франції, після низки заяв країн-учасниць альянсу про введення в Україну військ НАТО, зголосилися відправити своїх військових інструкторів. Вони навчатимуть та займатимуться підготовкою українських військовослужбовців.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Звістка про це з’явилася після відеозустрічі з Міністром Збройних Сил Французької Республіки Себастьяном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", — написав він у своєму Telegram.

Разом із Сирським участь у відеозустрічі взяв також і Міністр оборони України Рустем Умєров.

"Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про можливе введення військ в Україну не підтримують ані прості французи, ані політичні діячі країни — вони побоюються повернення військового обов’язку.