Удари по Росії треба дозволити: країна-союзниця України підтримала Столтенберга

Мова не про цивільні, а про військові цілі

За словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, українські військові можуть застосовувати західну зброю під час ударів по Росії. Водночас міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що країна планує інвестувати у коаліцію безпілотників для України 20 млн євро.

Про це пише CNN та LSM.lv. Голова Латквії зауважив, що мова ведеться про удари не по цивільним об'єктам, а по військовим.

Рінкевичс наголосив, що наступ російської армії на півночі Харківської області є свідчення посилення економіки Росії, виведенням її на військові рейки. Водночас цей наступ також став можливим через помилки союзників по НАТО, які нерішуче реагують на бойові дії і повільно надають підтримку Україні.

"Те, що ми бачимо, – це наслідок нашої нездатності надати Україні достатньо зброї і накладення обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Тут ідеться не про цивільні, а про легітимні військові цілі", – зазначив президент Латвії.

Слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що для країн-членів НАТО настав час переглянути свої обмеження щодо застосування Україною наданої ними зброї Рінкевичс повністю підтримує.

Водночас міністр Спурдс наголосив, що Латвія не лише постачатиме Україні дрони, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", — сказав він.

Спурдс підкреслив, що виділені 20 млн євро направлять як на створення інфраструктури, так і на закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони дали роз'яснення щодо французських військових в Україні.