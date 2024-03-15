Захід починає війни, ми хочемо жити інакше: Орбан виступив з закликом "окупувати Брюссель"

Промова Орбана під час заходу була схожа на передвиборчу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз розкритикував Євросоюз і весь "західний світ", назвавши їх "імперією, що поклала око на Угорщину". Крім того, угорський прем’єр закликав своїх прибічників допомогти йому "окупувати Брюссель" на черговий виборах до Європарламенту, що відбудуться вже влітку цього року.

Відповідні заяви Орбан зробив у п’ятницю, 15 березня, на заході, що присвячений річниці невдалої угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів. Про це повідомляє видання AP.

"Брюссель — не перша імперія, яка поклала очі на Угорщину", — сказав Орбан, маючи на увазі де-факто столицю ЄС. "Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель забере їхню свободу. … Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель", — заявив політик.

Крім того, у своїй промові, що була схожа на передвиборчу, зазначає видання АР, Орбан підкреслив контрасти між Угорщиною та "західним світом", звинувативши останній у тому, що він є джерелом руйнування та "відірваності від коренів".

Реакція на слова угорського прем'єра в натовпі, який, як стверджує журналіст АР, був звезений до Будапешта на автобусах, була більш ніж схвальною. Зокрема, прибічники Орбана порівняли ЄС із сараною.

"Вони розв’язують війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пасуться на всьому, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", — говорили у натовпі, пише видання АР.

Також у промові угорського прем'єра фігурували критика імміграції та несхвалення прав ЛГБТК+. Натомість звучало чимало слів прихильності до ідей націоналізму та суверенітету Угорщини.

Нагадаємо, минулого тижня Орбан здійснив поїздку до маєтку експрезидента США Дональда Трампа. Згодом, угорський лідер наголосив, що Трамп має намір досягти миру між Росією та Україною. Орбан додав, що партія політика вже перешкоджає виділенню фінансування для України, а у разі перемоги взагалі не дасть їй "ні копійки".