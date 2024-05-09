У Європарламенті розповіли, коли почнуться переговори про членство України в ЄС, а посол озвучила сумний прогноз

Підстави для оптимізму є

Минулого року президент України Володимир Зеленський прогнозував, що вже через два роки Україна зможе вступити в ЄС. Зараз же, за словами президентки Європарламенту Роберти Метсол, вже до кінця першого півріччя 2024 року, тобто у червні, можуть початися офіційні переговори.

Про це пише "Європейської правди". Вона наголосила, що таке рішення ухвалюється державами-членами без участі парламенту, проте підстави для оптимізму є.

"Вступні переговори мають розпочатися якнайшвидше, і я оптимістична щодо того, що переговорна рамка може бути схвалена державами-членами ЄС у червні", – заявила Метсола.

Зауважимо, що період головування Угорщини у Раді ЄС починається вже з 1 липня, тому важливо ухвалити необхідні рішення щодо України до цього.

Президентка Європарламенту у своєму звернені запевнила українського президента Володимира Зеленського у тому, що, попри вибори нового скликання Європарламенту, прихильність цього органу до України збережеться.

"Європарламент надасть Україні усю можливу допомогу, щоби просунутися у виконанні усіх необхідних кроків на її європейському шляху. І ми лишимося настільки відкритими у цій підтримці, як і були", – сказала вона.

Водночас посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає цілком реальним приєднання у 2030 році. За її словами, війна сильно впливає на цей процес, як і прогрес стосовно реформ.

"З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік – це цілком реальна дата", – сказала Матернова.

Раніше "Телеграф" писав, що сусідка України може поділитися своїми Patriot, але за певної умови.