Залізна завіса все ближче? Головне з резолюції, ухваленої Європарламентом щодо Путіна та "виборів" у РФ

Депутати ЄП назвали вибори в Росії театральною виставою

Так звані вибори президента у Росії, що відбулися цього березня і на яких в черговий раз переміг Владімір Путін, не мають визнаватися ні членами Євросоюзу, ні міжнародною спільнотою. Такого висновку дійшли члени Європарламенту. Відповідну резолюцію ухвалили сьогодні, 25 квітня.

Про це стало відомо з опублікованої на сайті ЄП резолюції. Зазначається, що вибори у РФ були не більше, ніж "фарс".

"Після так званих президентських виборів, проведених Росією 15-17 березня 2024 року, євродепутати закликають країни-члени ЄС і міжнародне співтовариство не визнавати результати легітимними, оскільки вони проводилися на незаконно окупованих територіях України, а в Росії, процес не був ні вільним, ні справедливим", — йдеться у повідомленні.

За словами депутатів Європарламенту, театральна вистава російської влади мала єдину мету — створити видимість виборчої легітимності для Владіміра Путіна, його політики безжальних внутрішніх репресій і, насамперед, для загарбницької війни проти України.

"Під час цих так званих виборів не було ні альтернативних кандидатів, ні вільних ЗМІ, ні незалежних спостерігачів, ні політичних свобод. Відповідно, так звані вибори — нелегітимні та недемократичні", — йдеться у тексті резолюції.

Також, як зазначається у документі, членам ЄП шкода, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Владіміра Путіна з його фіктивним "переобранням", таким чином відійшовши від позиції ЄС. Депутати закликали членів Євросоюзу обмежити відносини з Путіним, крім тих, що стосуються переговорів щодо обміну полоненими, повернення дітей, депортованих з України, або закликів до звільнення політичних в’язнів.

Примітно, що при згадці російського диктатора, в тексті резолюції навмисно не використовується термін "президент". За ухвалення рішення проголосували 493 депутати, 11 були проти, 18 утрималися.

Нагадаємо, у березні поточного року у РФ пройшли "вибори президента", на яких, передбачувано перемогу здобув Владімір Путін. За російськими законами він зможе правити країною до 2030 року.