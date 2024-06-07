Макрон розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на Mirage 2000 і де це відбуватиметься

Чекати залишилися недовго

Українські пілоти найближчими днями розпочнуть вчитися літати на винищувачах Mirage 2000-5, які вчора пообіцяли передати Україні. Навчання проходитиме у Франції.

Про це заявив президент Емманюель Макрон під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським.

"Ми оголошуємо про постачання першої серії літаків Mirage 2000 і про початок підготовки пілотів, штурманів і механіків для обслуговування цього літака", — мовив Макрон.

Разом з тим президент Франції відмовився назвати точну кількість літаків, яку передадуть Україні. Також він не став розкривати, які країни підтримали таке рішення.

"Я не дам вам ні кількість, ні партнерів, ні точну цифру. Для того, щоб бути ефективним", — підкреслив очільник Франції та зауважив, що певен — журналісти розуміють, чому це не обхідно тримати в таємниці.

"У пріоритеті початок навчання пілотів та механіків. Це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Це відбуватиметься на нашій території", — додав Макрон.

Нагадаємо, вчора президент Франції заявив про те, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 і навчатиме українських пілотів. Також Франція має намір підготувати, навчити та озброїти українську бригаду чисельністю 4,5 тис. осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що такого особливого в Mirage 2000 та чим вони відрізняються від F-16. Зазначається, що завдяки цим літакам українські військові зможуть здійснювати вильоти проти винищувачів-бомбардувальників російських ВПС типу "Су", які безжально бомбардують позиції бійців на фронті, а також тероризують цивільне населення керованими авіабомбами.

Разом з тим, директор Defence Express розповів про проблему з Mirage 2000. На думку Сергія Згурця, літаки можуть стати викликом для ЗСУ.