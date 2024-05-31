Навчати українських пілотів на винищувачах Gripen треба розпочати вже зараз: Зеленський пояснив причину

Україна не може витрачати час на тривале навчання пілотів

Попри те, що терміни передачі літаків Gripen Україні, як і раніше, невідомі, пілоти все ж таки повинні почати навчання на них. Це потрібно для того, щоб не гаяти часу і до моменту передачі літаків вже були готові професіонали.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з учасниками третього саміту Україна – Північна Європа.

"У нас був діалог з прем’єр-міністром Швеції щодо Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. З моменту позитивного рішення прем’єр-міністра Данії Метте, яке було ухвалено рік тому. Тільки зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу", — сказав він.

Глава держави додав, що тренувальні місії проходять вкрай повільно, і це необхідно змінити. А якщо пілоти почнуть тренуватись на літаках Gripen після того, як Україна отримає F-16, то процес затягнеться ще на рік. Тому потрібний діалог з усіма союзниками з країн НАТО.

"Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея. Якщо ми можемо розраховувати на позитивне рішення у майбутньому щодо шведських літаків, моя позиція в тому, якщо ми зараз можемо розпочати тренування, ось і є моя позиція. Якщо ми почнемо тренувати після того, як приїдуть F-16, це принаймні займе один рік і більше. Тому мені здається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою F-16, тренуватися на шведських літаках", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Швеція заявляла про те, що передачу літаків Gripen припинено. Влада країни хотіла дати можливість ввести винищувачі F-16 у дію.

Також "Телеграф" розповідав про те, у чому різниця між літаками F-16 та Gripen. Порівняли характеристики цих двох винищувачів та переваги, які отримає Україна.