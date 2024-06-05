Макрон особисто прибуде на Саміт миру: Франція обіцяє довгострокову підтримку Україні

Участь у саміті візьмуть понад 100 країн та організацій

Президент Франції Емманюель Макрон візьме участь у Саміті миру, який заплановано на середину червня у Швейцарії. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія намагається дискредитувати засідання у Швейцарії всіма можливими способами.

Щодо участі у Саміті Макрона, то про це повідомили в Офісі президента Франції, у Єлисейському палаці, пише видання Barron’s. Зазначають, що окрім "довгострокової" військової підтримки України, Франція має намір надати країні "політичну та дипломатичну підтримку".

"Україна намагається збільшити кількість учасників мирної конференції, де вона сподівається отримати широку міжнародну підтримку свого бачення умов, необхідних для припинення війни Росії", — пише видання.

Разом з тим, днями стало відомо про те, що президент США Джо Байден не відвідає мирний саміт у Швейцарії. Америку представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Загалом, за словами Зеленського, участь у Саміті миру вже підтвердили понад сто країн та організацій.

Проте, були й такі, які відмовилися брати участь, на кшталт, Пакистану. Разом з тим, деякі країни заявили про те, що відвідають швейцарський саміт, проте на найнижчому рівні.

Саміт миру у Швейцарії

Саміт миру відбудеться у місті Бюргеншток 15-16 червня. Росію на зустріч лідерів світу не запрошували. В межах Саміту миру країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у США висловили неочікувану позицію щодо відсутності Пекіну на Саміті миру. Вашингтон не бачить, яким чином Пекін може відіграти позитивну роль у вирішенні війни в Україні.