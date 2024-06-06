"Нове входження військ РФ з боку Білорусі можливе": нардеп Шевченко пояснив тривожну заяву

До певного часу були домовленості, що входження російських окупантів з території РБ більше не повториться

Народний депутат Євген Шевченко пояснив свою тривожну посаду в Telegram про можливість відкриття російсько-білоруського другого фронту після того, як диктатор Володимир Путін приїхав до Білорусі до Олександра Лукашенка. За його словами, раніше були певні домовленості, що цього не станеться, а зараз він не відкидає такого сценарію.

Про це народний обранець розповів "Телеграфу" в інтерв’ю: "Я ризикував життям, де мій "Герой України"? Нардеп Шевченко про переговори з Лукашенком, кінцем війни та російською мовою".

"Я сказав, що не виключаю повторного входження військ Росії з боку Білорусі… Тому що до цього я виключав. З квітня 2022 року я особисто цим займався та виключав. Були певні домовленості, що цього більше не повториться. Тому і багато генералів публічно заявляли, що це виключено, що немає жодних даних, жодної загрози з боку Білорусі", — сказав Шевченко.

Він підкреслив, що при цьому багато блогерів та журналістів, навпаки, нагнітали ситуацію різними вкиданнями щодо можливого повторного входження військ.

"Буданов же сказав, що Шевченко їздив до Білорусі для того, щоб унеможливити подальшу ескалацію з боку Білорусі. Хоча б на рівні особистих взаємин, щоб отримати від Лукашенка гарантії в усній формі. Він такі гарантії давав. А потім комунікація з ними припинилася, не з моєї вини", — підкреслив Шевченко.

Основною причиною, через яку вона припинилася, депутат називає диверсію з літаком А-50 на території Білорусі (26 лютого 2023 року на аеродромі "Мачулищі" внаслідок вибухів було пошкоджено російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. — Ред.) Лукашенко був нервовий і відгукнувся неприємними словами про Зеленського. Це була головна причина.

"Потім якийсь час ми розуміли, що він заспокоївся і все-таки дотримуватиметься домовленостей. Але я не був гарантом. Я не НАТО, щоб гарантувати. Але я виключав [введення військ з боку Білорусі], постійно на цьому наголошував. І так воно й було два роки. А зараз уже не виключаю. Це не означає, що воно буде. Можливо, його й не буде. Дай Боже, щоб так і було", — пояснив Шевченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після візиту Володимира Путіна до Лукашенка, у Білорусі помітили незвичайну військову активність.