До "Українського легіону" вже захотіли вступити тисячі людей: у Польщі розкрили деталі

У Польщі перебуває близько мільйона українців та українок

У Варшаві розпочали формування бригади, яка складається з українців, які перебувають за межами своєї країни. При цьому до неї вже подали заявки кілька тисяч людей.

Про це розповів глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час публічного форуму НАТО. Його слова наводить кореспондентка "Телеграфа" із Вашингтона.

"У нас є до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для цього призову", — сказав він.

За його словами, ці люди справді хочуть проходити службу та змінити військових на фронті. При цьому Сікорський зазначає, що вони побоюються, що їх кинуть у бій без потрібної підготовки та оснащення.

Міністр додав, що після завершення навчання підрозділ буде доступний для уряду України та матиме право повернутися до Польщі після завершення ротації.

"Якби кожна європейська країна зробила це, Україна мала б кілька бригад", — додав Сікорський.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Польщі Дональдом Туском. Вони підписали угоду про безпеку, а також оголосили про створення "Українського легіону". За словами міністра оборони Рустема Умерова, його створення дозволить українцям у Європі приєднатися до боротьби з російським вторгненням та стати повноцінною частиною Сил оборони.