"У світі немає закону": родичі вбитого російським кілером Красіковим емоційно відреагували на його обмін

Після вбивства не минуло й п'яти років

Родичі колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, якого вбив російський кілер Вадим Красіков у 2019 році, розчаровані його звільненням. Це стало дня них "нищівною новиною".

Про це йдеться в заяві родичів убитого, які мешкають у Німеччині. Її передала журналістам їхній адвокат Інга Шульц, пише BILD.

"Не минуло й п'яти років після вбивства, а вбивця, який працював на замовлення шефа Кремля Володимира Путіна, знову на волі… З одного боку, ми раді, що чиєсь життя врятовано. Водночас ми дуже розчаровані тим, що у світі, схоже, немає закону, навіть у країнах, де закон називають вищою інстанцією", — сказано в заяві.

Хто такий Красіков

Вадим Красіков – російський кілер, якого засудили у Берліні до довічного ув’язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Його застрелили у берлінському парку Кляйнер-Тіргартен 23 серпня 2019 року. Суд встановив, що росіянин діяв на замовлення Москви і назвав цей злочин актом державного тероризму.

Красиков народився 10 серпня 1965 року у селі Кенестобе Казахської РСР, служив у військах спеціального призначення, жив у Іркутську та Москві, був двічі одружений, він троє дітей. Ветеран афганської війни..

Він – офіцер російських спецслужб. Діяв під ім'ям Вадим Соколов. За даними The Wall Street Journal, західні розвідки припускають, що Красіков був особистим охоронцем Путіна, імовірно їх зв'язки сягають того часу, коли Путін був заступником мера Санкт-Петербурга. Вони разом відвідували стрільбище.

Нагадаємо, у четвер, 1 серпня у Туреччині між країнами Заходу та Росією стався масштабний обмін ув'язненими. Він став найбільшим з часів холодної війни.

Росія звільнила 16 осіб, а західні країни — 10. Загалом в обміні взяли участь щонайменше шість країн: США, РФ, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто саме вийшов на свободу в ході обміну. Росія обміняла політичних в’язнів на шпигунів та вбивцю.