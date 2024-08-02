Путін хотів отримати його за будь-яку ціну: що відомо про кілера, якого виміняла Росія

Німеччина довго не погоджувалася на його обмін

У четвер, 1 серпня, між країнами Заходу та Росією стався масштабний обмін ув'язненими. Він став найбільшим з часів холодної війни.

Для російського диктатора Володимира Путіна найціннішою людиною, яку вдалося звільнити, став Вадим Красіков. Таку думку висловив російський, а тепер український юрист Ілля Новіков, пише "Радіо Свобода"

"Цей обмін став можливий тільки тому, що Путін за будь-яку ціну хотів отримати цього кілера, Красікова. Він, скоріш за все, цінний для Путіна, не як людина, а як приклад. Це означає, що будь-який бандит, "тітушка", якого спробують вербувати, щоб вбити когось для Путіна в Європі чи в США, чи в Україні, він тепер точно знатиме, що безвихідних ситуацій не буває, навіть якщо його спіймають, навіть якщо засудять на довічно – батьківщина чує, батьківщина знає, як то кажуть. Для них це тепер буде аргументом, що – не бійтеся, в разі чого там "порішають за вас", – заявив Новіков.

Своєю чергою російський журналіст Олександр Невзоров повідомив, Красікова доставили на обмін в наручниках і куленепробивному шоломі. За його словами, Німеччина довго не погоджувалася на його обмін, прокуратура була категорично проти, проте ніхто інший Путіна не цікавив, і довелося поступитися.

"Перебуваючи у в'язниці, Красіков був цілком упевнений, що Путін його "витягне". BILD пише, що Красіков міг брати безпосередню участь у вбивстві Анатолія Собчака, був особистим охоронцем Путіна і взагалі "багато знає" і "дуже потрібен". Після затримання в Німеччині Красіков відмовився йти на будь-який контакт зі слідством і одного разу сказав охоронцеві: "Російська Федерація не залишить мене гнити у в'язниці", — написав Невзоров.

Хто такий Красіков

Вадим Красіков – російський кілер, якого засудили у Берліні до довічного ув’язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Його застрелили у берлінському парку Кляйнер-Тіргартен 23 серпня 2019 року. Суд встановив, що росіянин діяв на замовлення Москви і назвав цей злочин актом державного тероризму.

Красиков народився 10 серпня 1965 року у селі Кенестобе Казахської РСР, служив у військах спеціального призначення, жив у Іркутську та Москві, був двічі одружений, він троє дітей. Ветеран афганської війни..

Він – офіцер російських спецслужб. Діяв під ім'ям Вадим Соколов. За даними The Wall Street Journal, західні розвідки припускають, що Красіков був особистим охоронцем Путіна, імовірно їх зв'язки сягають того часу, коли Путін був заступником мера Санкт-Петербурга. Вони разом відвідували стрільбище.

Вадим Красіков

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зустрів біля трапа літака росіян, які повернулися після обміну. Зокрема, він обійняв Красикова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто саме вийшов на свободу в ході обміну. Росія обміняла політичних в’язнів на шпигунів та вбивцю.