"В мире нет закона": родственники убитого российским киллером Красиковым эмоционально отреагировали на его обмен

После убийства не прошло и пяти лет

Родственники бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого убил российский киллер Вадим Красиков в 2019 году, разочарованы его освобождением. Это стало для них "сокрушительной новостью".

Об этом говорится в заявлении родственников убитого, проживающих в Германии. Его передала журналистам их адвокат Инга Шульц, пишет BILD.

"Не прошло и пяти лет после убийства, а убийца, работавший по заказу шефа Кремля Владимира Путина, снова на свободе… С одной стороны, мы рады, что чья-то жизнь спасена. В то же время мы очень разочарованы тем, что в мире, похоже, нет закона, даже в странах, где закон называют высшей инстанцией", — говорится в заявлении.

Кто такой Красиков

Вадим Красиков – российский киллер, приговоренный в Берлине к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен 23 августа 2019 года. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы и назвал это преступление актом государственного терроризма.

Красиков родился 10 августа 1965 года в деревне Кенестобе Казахской ССР, служил в войсках специального назначения, жил в Иркутске и Москве, был дважды женат, он имеет троих детей. Ветеран афганской войны.

Он – офицер русских спецслужб. Действовал под именем Вадим Соколов. По данным The Wall Street Journal, западные разведки предполагают, что Красиков был телохранителем Путина, предположительно их связи уходят к тому времени, когда Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Они вместе посещали стрельбище.

Напомним, в четверг, 1 августа, в Турции между странами Запада и Россией произошел масштабный обмен заключенными. Он стал самым большим со времен холодной войны.

Россия освободила 16 человек, а западные страны — 10. Всего в обмене приняли участие по меньшей мере шесть стран: США, РФ, Германия, Польша, Словения и Норвегия.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто именно вышел на свободу в ходе обмена. Россия обменяла политических заключенных на шпионов и убийцу.