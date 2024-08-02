У Байдена розповіли, чи вплине на війну в Україні обмін політв'язнями між Заходом та РФ

У США обіцяють і надалі підтримувати Київ

Між переговорами з Росією щодо обміну увʼязненими та війною в Україні відсутній зв'язок. Це різні напрямки дипломатичної роботи.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, США тісно консультуватимуться з усіма союзниками, щоб підтримати Україну, коли Київ буде готовий "залучитися до такого роду дипломатії".

"Ми не бачимо зв’язку між переговорами щодо заручників або переговорами щодо утримуваних осіб і будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. Ми вважаємо, що вони діють на різних напрямках. Один із них — це практичне питання здійснення цього обміну. Інший — набагато складніше питання, і його мають вирішувати українці", — сказав він.

Нагадаємо, у четвер, 1 серпня у Туреччині між країнами Заходу та Росією стався масштабний обмін ув'язненими. Він став найбільшим з часів холодної війни.

Росія звільнила 16 осіб, а західні країни — 10. Загалом в обміні взяли участь щонайменше шість країн: США, РФ, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто саме вийшов на свободу в ході обміну. Росія обміняла політичних в’язнів на шпигунів та вбивцю.