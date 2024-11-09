"Підтримка Києва не коштувала нікому кар'єри": у США розповіли, які настрої панують у партії Трампа

Навіть у "червоних" штатах зберігається підтримка України, кажуть експерти

Окрім президента-республіканця, США отримали більшість представників від Республіканської партії у Сенаті, та, можливо, Палаті представників. Чи підтримують у політсилі Трампа надання Україні необхідної допомоги?

Ця тема стала предметом дискусії під час круглого столу, організованого Німецьким фондом Маршалла, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

"Хоча в Республіканській партії існують розбіжності, є й багато підтримки [України] серед республіканців. Якщо не помиляюся, жоден республіканець, який проголосував за пакет допомоги у квітні, не зазнав поразки на праймеріз цього виборчого року. Тому підтримка України не коштувала нікому політичної кар'єри.

І думаю, що спікер Палати представників Майк Джонсон відіграв дуже важливу роль у доведенні цього пакету допомоги до кінця", — сказав колишній заступник Державного секретаря США Девід Крамер.

Експертка американського аналітичного центру Atlantic Council Мелінда Харінг додала, що недавно відвідувала штат Луїзіана та конкретно Шривпорт, рідне місто спікера Джонсона, і спілкувався там з сотнями людей.

"У дуже консервативному регіоні Америки існує підтримка України. Тож, вважаю, Україна, громадянське суспільство та американці, які підтримують українців, повинні продовжувати переконувати і пояснювати, чому ця країна важлива для нас", — зазначила вона.

Експерт фонду Маршалла Джош Рудольф додав, що розбіжності існують у кожній політичній партії та адміністрації президента, в тому числі чинній. Однак помилки попередників можуть принести Трампу та його команді шанс показати справжнє лідерство Америки та мобілізувати населення задля підтримки Києва.

"Були моменти та питання, коли ті, хто більше боявся ядерного блефу Путіна [в адміністрації Байдена], отримували перевагу в дискусіях і спричиняли слабкість, яка тепер відкриває шлях для Трампа та його радників, які це розуміють, таких як Помпео та О’Браєн (є прихильниками підходу "мир через силу" — Ред.).

Вони знають, що Трамп хоче виглядати сильним, і вони можуть пояснити, що він перебуває в унікальній позиції, щоб зробити те, для чого Байден "залишив двері відкритими". Є речі, які навіть Байден не міг зробити для справжньої мобілізації американського населення для перемоги.

Трамп прагне перемоги, і це є відмінністю, яку ви побачите в його риториці. Трамп має можливість пояснити виборцям, які слухають лише його, що перемога можлива, та як цього можна досягти, щоб, скориставшись цим шансом, зробити стратегічний поворот, який здивує всіх і увійде в історію не меншою мірою, ніж перший візит Ніксона до Китаю", — вважає Рудольф.

Важливою задачею експерти назвали пошук більш прямолінійних та прагматичних аргументів для американців, чому підтримка України має бути пріоритетом Штатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дві речі, які Байден ще може зробити для України в останні два місяці на посаді.