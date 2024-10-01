Розцінюватимуть як… Росія вибухнула погрозами фінам та естонцям

МЗС Росії вважатиме обмеження у Фінській затоці "порушенням міжнародного морського права"

У російському міністерстві закордонних справ прокоментували можливі плани Естонії та Фінляндії закрити Фінську затоку для кораблів Російської Федерації.

Про це повідомили російські медіа. Там заявили, що якщо Таллін і Гельсінкі збираються встановити межі своїх зон у Фінській затоці, то ці кроки є "суверенним кроком" цих країн. Водночас, дані дії, на думку російського МЗС, згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року не дають можливості перешкоджати судноплавству і контролювати його.

Як додали в МЗС Росії, якщо Фінляндія та Естонія запровадять повну блокаду Фінської затоки для російських кораблів, то Кремль розцінюватиме подібні кроки як порушення міжнародного морського права. Водночас у Москві сподіваються, що фінська та естонська влада в питанні Фінської затоки "суворо дотримуватиметься норм міжнародного права".

Ця відповідь з боку МЗС Росії з’явилася після того, як командувач сил оборони Естонії Андрус Меріло заявив про ймовірне закриття Фінської затоки країнами НАТО у разі виникнення там загрози. Про це він розповів в інтерв’ю Helsingin Sanomat.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який незабаром залишить свою посаду, пояснив, чи зможе Україна вступити до Альянсу "частинами".