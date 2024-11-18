В Финляндии перебили подводный кабель: эксперты не исключают вмешательство России

Неизвестные отрезали Финляндию от Германии

Подводный телекоммуникационный кабель, который соединяет Финляндию с Германией был оборван. Эксперты считают, что повреждение было намеренным, а также намекают на российское вмешательство.

Как сообщает издание Yle, речь идет о кабеле C-Lion1, который идет с финского города Ханко в немецкий Росток. В настоящее время все связанные с ним телекоммуникации не работают.

В правительстве Финляндии говорят, что перебои не повлияют на простых граждан, поскольку страна связана с внешним миром более чем одним кабелем.

Профессора кибербезопасности в Университете Ювяскюля Тапио Франтти рассказал, что кабель скорее всего был поврежден намеренно, а также предположил, что мотивы делать это могли быть у России.

"Они, похоже, действительно думают, что у них есть особое право делать такие вещи. Мотивом саботажа обычно является то, что это делается потому, что это можно сделать", — сказал Франтти.

В спецслужбах призывают не торопиться с выводами, поскольку обычно повреждения кабеля связаны с рыбной ловлей или неудачным сбрасыванием якоря.

По предварительным оценкам, ремонт продлится 5-15 дней. C-Lion1 имеет восемь оптоволоконных пар с пропускной способностью 144 терабит в секунду, его проложили осенью 2015 года, а ввели в эксплуатацию в весной 2016.

Тогда сообщалось, что использовать его будут операторы центров обработки данных Hetzner Online и TeliaSonera, а также российский оператор связи Avelacom, который в те времена хотел подключить кабель к своей сети.

Как сообщалось ранее, в прошлом году китайское судно повредило газопровод, соединяющий Финляндию с Эстонией. Тогда на него упал кусок якоря, однако было ли это сделано намерено или случайно так и осталось неизвестным.