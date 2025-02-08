У Ватикані невідомий влаштував погром на головному вівтарі Собору Святого Петра (відео)

Зловмисника швидко затримали

У Ватикані чоловік влаштував погром на головному вівтарі у Соборі Святого Петра. Він скинув шість свічників і почав знімати вівтарну тканину.

Відеозаписи з місця події розповсюдили користувачі соцмережі X. Деталями історії поділилися ANSA та ABC.

Зазначається, що чоловік скинув шість свічників ХІХ століття, вартістю близько 30 тисяч євро кожен, перш ніж його затримали п’ятеро співробітників безпеки.

За даними ЗМІ, 40-річний зловмисник є вихідцем з Румунії та має психічні порушення. Про мотиви вчинку не повідомляється.

Свічники після інспекції повернули на свої місця. Зважаючи на все, вони не постраждали.

Чоловіка передали італійській поліції. Спочатку проти нього відкрили кримінальне провадження, але потім відпустили. Не виключено, що йому тепер буде заборонено проживання у муніципалітеті Риму.

Варто зазначити, що у 2023 році голий чоловік видерся на вівтар, коли там було повно туристів. За даними правоохоронців, чоловік мав серйозні ознаки депресії, а сам він казав, що не зміг спостерігати за тим, як росіяни бомблять українських дітей.