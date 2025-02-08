Злоумышленника быстро задержали

В Ватикане мужчина устроил погром на главном алтаре в Соборе Святого Петра. Он сбросил шесть подсвечников и начал снимать алтарную ткань.

Видеозаписи с места происшествия распространили пользователи соцсети X. Деталями истории поделились ANSA и ABC.

Отмечается, что мужчина сбросил шесть подсвечников XIX века, стоимостью в около 30 тысяч евро каждый, прежде чем его задержали пятеро сотрудников безопасности.

Согласно данным СМИ, 40-летний злоумышленник является выходцем из Румынии и у него имеются психические нарушения. О мотивах поступка не сообщается.

Подсвечники после инспекции были возвращены на свои места. Судя по всему они не пострадали.

Мужчину передали итальянской полиции. Сначала против него открыли уголовное производство, но потом отпустили. Не исключено, что ему теперь будет запрещено проживание в муниципалитете Рима.

Стоит отметить, что в 2023 году голый мужчина вскарабкался на алтарь, когда там было полно туристов. По данным правоохранителей, у мужчины были серьезные признаки депрессии, а сам он говорил, что не смог наблюдать за тем, как россияне бомбят украинских детей.