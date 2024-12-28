Українська активістка намагалася викрасти немовля Ісуса у Ватикані (фото)

Активістку затримала поіція

Активістка Femen 27 грудня намагалася викрасти немовля Ісуса з вертепу на площі Святого Петра у Ватикані. Вона також продемонструвала написи на своєму тілі: спереду "Де моя дитина" і на спині — "Путін є світовим злочинцем".

Як повідомляє Il Fatto Quotidiano, дівчина перелізла через огорожу до вертепу. Вона привернула до себе увагу натовпу туристів та паломників, спробувавши дістатися до фігурки Немовляти Ісуса та забрати її, а потім показала два написи на своєму тілі.

Українську активістку Femen зупинили присутні на площі Святого Петра співробітники поліції Ватиканського інспекторату. Вірогідно, 25-річна дівчина пручалася, адже її затримали за опір та нанесення тілесних ушкоджень державному службовцю. Коли її заблокували стражі порядку Ватикану, дівчина вигукнула англійською: "Це моя дитина!" і "Путін – військовий злочинець!".

Цю акцію було анонсовано на сайті FEMEN. Там назвали її мету — привернути увагу до воєнних злочинів Росії проти українських дітей. Понад 700 тисяч українських дітей були викрадені або примусово переселені на окуповані території російськими військовими. Ці діти піддаються насильству та позбавляються права на безпечне дитинство, додали активістки.

"Бездіяльність Папи та міжнародних інституцій, таких як ООН, стала символом їхнього безсилля перед обличчям цього жахливого злочину. Папа, якщо через вас діє воля Божа, скористайтеся нею, щоб повернути в Україну викрадених дітей! Ватикан повинен рятувати живих дітей, а не демонструвати свою святість, граючи з ляльками немовлят", — йдеться у заяві FEMEN.

Для довідки: "Femen" ("Фемен") — заснований в Україні у 2008 році міжнародний громадський рух, який діє в Україні та Європі. Він відомий своїми скандальними та епатажними акціями протесту проти дискримінації жінок, корупції тощо. Під час них активістки руху оголюють груди.

Як писав "Телеграф", глава Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Києво-Галицький, Блаженніший Святослав розповів, що у термінах Папи Римського щодо України є прогрес. У своїй нещодавній заяві він назвав росіян та українців "двоюрідними братами", а не просто братами, як раніше.