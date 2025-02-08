У Києві сталася масштабна пожежа біля церкви: у мережі показали відео (оновлено)

Спочатку повідомлялося про пожежу на території церкви

У Києві сталася масштабна пожежа у приватному будинку. Інцидент трапився на Троєщині (лівий берег).

Повідомлення про це з’явилися у місцевих телеграм-каналах. Зокрема, відеозаписами поділився "Київ-INFO".

Спочатку повідомлялося, що пожежа сталася у Свято-Троїцькому храмі, розташованому неподалік, проте ця інформація не підтвердилася. Справді, через ракурс перших відео можна подумати, що вогонь горить прямо в церкві.

Проте згодом з’явилися інші відеозаписи, на яких видно, що вогонь спалахнув у сусідньому будинку. І судячи з кадрів, у ньому швидко згоріли горище і дах.

Що спричинило пожежу поки не повідомляється, також немає інформації про постраждалих. На місці вже працюють пожежники.

Як повідомлялося раніше, у четвер 6 лютого, у Фастівському районі Київської області в Центрі управління відходами почалася масштабна пожежа. Загальна площа займання становила понад 400 квадратних метрів. Підприємство займається утилізацією різноманітних електронної продукції та інших технологічних відходів.