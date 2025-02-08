Країни Балтії більше не залежать від електроенергії Росії: у Литві прокоментували історичну подію

Енергетична незалежність: Балтія більше не підключена до мереж РФ

Країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія — офіційно завершили процес відключення від російської енергосистеми. 8 лютого 2025 року енергомережі трьох країн почали працювати в ізольованому режимі.

Як повідомив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, операція пройшла успішно та за планом. О 9:09 ранку Балтія повністю розірвала зв’язок із російською електроенергетичною системою, яка діяла ще з радянських часів.

Як відбувалося відключення?

Міністр енергетики Литви зазначив, що країни Балтії тепер повністю контролюють свою енергосистему. Спочатку було відключено першу лінію, за 10-15 хвилин — другу, а ще за 15 хвилин — третю. У підсумку через 30 хвилин було розірване і з’єднання з Білоруссю.

Керівник литовської компанії-оператора електромереж додав, що процес проходив відповідно до затвердженого плану. Ба більше, російська сторона за кілька хвилин до відключення сама вийшла на зв’язок,

підтвердивши свою готовність.

Як відреагували в Латвії та Естонії?

Оператори електромереж Латвії та Естонії також підтвердили, що від’єднання пройшло без збоїв та ризиків для енергосистем. Тепер країни працюватимуть незалежно від Росії, що є важливим кроком до повної енергетичної інтеграції з Європою.

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