Роберт Фіцо вчергове погрожує Україні

У Словаччині можуть розглянути варіанти припинення постачання іноземного газу до України. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо знову розкритикував Київ за рішення припинити транзит російського газу після завершення контракту з "Газпромом" у січні 2025 року.

Про це він заявив у відеоролику в соцмережах. За його словами, це може вплинути на економічні інтереси Словаччини.

На минулому тижні російська армія завдала низки атак по газовидобувних об’єктах, після яких Україна знову почала отримувати газ по резервному трубопроводу зі Словаччини. За словами Фіцо, поставниками є іноземні компанії. Крім того, Київ збільшив імпорт сировини з Польщі та Угорщини.

"Ми можемо перекрити постачання газу в Україну через Словаччину, це газ без якого Україна замерзне", – заявив Фіцо.

Постачання газу з європейських країн до України, на його думку, ще більше посилюють тиск на ціну сировини.

Нагадаємо, раніше Фіцо вже погрожував Києву блокуванням допомоги Європейського Союзу у відповідь на припинення постачань російського газу. Тоді прем’єр-міністр Словаччини заявив, що дії України можуть привести до того, що Словаччина залишиться без прибутків за постачання російської сировини.

Словацький чиновник також заявляв, що нездатність ЄС конкурувати зі Сполученими Штатами приведе до того, що Європа буде проводити більше закупівель газу та нафти в США.

"Тобто одна східна залежність буде замінена західною", – сказав політик.

Крім того, він вчергове повторив свою заяву про те, що війна в Україні вигідна західним країнам, які нібито хочуть "послабити Росію цим конфліктом". Критикував Фіцо і постачання зброї до України, а також неодноразово називав Зеленського "ворогом Словаччини". Після призначення його на пост голови чинного удару торік він досяг зупинки постачання Україні словацької військової допомоги.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, чим була спровокована хвиля критики з боку проросійських урядів Словаччини та Угорщини. Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 лютого Словаччина імпортує російський газ через газопровід "Турецький потік".