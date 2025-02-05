Крутив романи з помічницями? Що відомо про особисте життя путініста Фіцо

Подейкували, що політик мав коханок

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запам'ятався своїми гострими висловлюваннями про Україну. Він називав президента України Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини та погрожував заблокувати допомогу від Євросоюзу. Тоді як про дружину скандального політика говорять не часто.

Чим займається дружина словацького прем'єра і як довго вони разом, вирішив з'ясувати "Телеграф".

Що відомо про особисте життя Роберта Фіцо

Дружиною прем'єра Словаччини є Світлана Свободова з міста Жиліна. За фахом вона — юристка. Фіцо познайомився зі Свободовою в молодості, оскільки вони разом навчалися в Університеті Коменського в Братиславі. Пара побралась у 1988 році. У них народився син, який навчався на факультеті економіки в Університеті Коменського в Братиславі.

Роберт Фіцо з дружиною Світланою, фото Getty Images

Світлана Фіцо отримала звання доктора права. Певний час вона працювала у торгівлі та була головою наглядової ради компанії RF Development. Дружина прем'єра gрацює викладачем на кафедрі цивільного права в Університеті Коменського в Братиславі. Паралельно має власну адвокатську контору із загальною практикою в Братиславі.

Дружина Роберта Фіцо - викладачка та юристка, фото Getty Images

У 2010 році Фіцо помітили з секретаркою штаб-квартири його партії Яною Халасовою. Виявилось, що жінка отримала паркомісце біля парламенту, хоча не була депутатом. А згодом вона придбала автівку, вартістю 30 тисяч євро та квартиру в новобудові, не беручи кредитів. Також її рідні отримали роботу в різних міністерствах.

Колишня секретарка Фіцо - Яна Халасова, фото з мережі

Згодом у пресі з'явились чутки, що коханкою Фіцо є ще одна його помічниця — Марія Трошкова. Вона була з політиком на різних зустрічах високого рівня, зокрема з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Після галасу у пресі Трошкова звільнилась з посади помічниці та зникла з радарів.

Інша помічниця Фіцо - Марія Трошкова, фото з мережі

Трошкова супроводжувала Фіцо на заходах, фото з мережі

Трошкова знімалась у відвертих фотосесіях та раніше працювала у магазині біжутерії. Вона брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт", але не виграла.

Марія Трошкова у відвертому образі, фото з мережі

Марія Трошкова продавала біжутерію, фото з мережі

Також подейкували, що Фіцо мав таємний роман з Катариною Салаєвою, працівницею прокуратури. Вона отримувала зарплатню у розмірі 600 євро, тоді як їздила на автівці за 40 тисяч євро. А після звільнення з прокуратури Салайова влаштувалась у юридичну фірму Роберта Калиняка, який був віце-прем'єром за часів Фіцо.

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