Фіцо знайшов іншу трубу: Словаччина відновила імпорт російського газу, тепер в обхід України

З березня поставки цим маршрутом мають подвоїтися

Словаччина, чий прем’єр влаштував скандал після того, як Україна припинила транзит російського газу до Європи, відновила постачання для себе. Тепер російське паливо йде в обхід.

Про це пише TASR, посилаючись на голову правління найбільшої нафтогазової кампанії Словаччини SPP Войтеха Ференца. За його словами, Словаччина з 1 лютого імпортує російський газ через газопровід "Турецький потік". Ференц не уточнив точний обсяг цих поставок, проте додав, що з березня поставки цим маршрутом мають подвоїтися.

У SPP зазначають, що вони все ще діє контракт з російським "Газпромом", і що плата за транзит значно нижча, ніж у інших постачальників.

При цьому керівник торгового відділу компанії Міхал Лалік каже, що навіть за наявності цієї угоди Словаччині, ймовірно, все одно доведеться імпортувати газ іншими маршрутами, оскільки пропускна спроможність трубопроводу через Угорщину недостатня для покриття обсягів споживання.

Цілком ймовірно, що іншим маршрутом буде маршрут із Німеччини через Чехію, для якого SPP має зарезервовані потужності.

Нагадаємо, раніше Словаччина імпортувала російський газ через Україну, яка припинила його транспортування з січня 2025 року після завершення відповідного контракту з Газпромом. Після цього двосторонні відносини Києва та Братислави загострилися.