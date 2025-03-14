В ЄС вигадали, як підтримати Україну в обхід Угорщини — ЗМІ

Як перший крок у ЄС мають домовитися про 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів

Військова допомога Україні від Європейського Союзу регулярно стикається зі спротивом з боку Угорщини. В ЄС шукають способи обійти це — створити фонд Євросоюзу на суму від 20 до 40 мільярдів євро для надання військової допомоги Києву на основі добровільної участі.

Про це повідомляє Euractiv. Зазначається, що дипломатичне представництво ЄС відкоригувало попередню пропозицію створити схему для відправки 1,5 мільйона боєприпасів до України. В останній версії пропозиції йдеться, що країни "заохочуються надати військову підтримку Україні у 2025 році з попередньою вартістю щонайменше 20 мільярдів євро, і потенційно досягти 40 мільярдів євро в очікуванні потреб України".

Як перший крок, лідери мають домовитися про витрати 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році. Про це йдеться в оновленому документі.

Зазначається, що кожна країна братиме участь у допомозі України відповідно до своїх спроможностей. Це може бути в формі надання коштів, чи надання боєприпасів. ЄС зарахує 1,9 мільярда євро від надприбутків від російських заморожених активів як свій внесок, навіть якщо вони вже були виділені та частково виплачені.

Пріоритетами мають бути артилерійські боєприпаси великого калібру, системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники, винищувачі. Також кошти спрямують на підтримку відновлення бригад ЗСУ, зокрема технічне обслуговування.

Лідери ЄС зберуться на саміт наступного тижня, зокрема, щоб обговорити допомогу Україні та посилення її обороноздатності. Кінцевий термін, коли країни можуть висловити зацікавленість у приєднанні до схеми – 30 квітня.

Як повідомляв "Телеграф", раніше західні ЗМІ повідомляли, що через те, що Угорщина наклала вето на пакет допомоги Україні на 20 млн євро, країну можуть позбавити права голосу. Відповідний план приготували Євродепутати від проєвропейської партії Volt.