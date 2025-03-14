В ЕС придумали, как поддержать Украину в обход Венгрии — СМИ

В качестве первого шага в ЕС должны договориться о 5 миллиардах евро на 2 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов

Военная помощь Украине от Европейского Союза регулярно сталкивается с сопротивлением со стороны Венгрии. В ЕС ищут способы обойти это – создать фонд Евросоюза на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву на основе добровольного участия.

Об этом сообщает Euractiv. Дипломатическое представительство ЕС откорректировало предыдущее предложение создать схему для отправки 1,5 миллиона боеприпасов в Украину. В последней версии предложения говорится, что страны "поощряются оказать военную поддержку Украине в 2025 году с предварительной стоимостью не менее 20 миллиардов евро и потенциально достичь 40 миллиардов евро в ожидании потребностей Украины".

В качестве первого шага лидеры должны договориться о расходах 5 миллиардов евро на 2 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году. Об этом говорится в обновленном документе.

Отмечается, что каждая страна будет участвовать в помощи Украины в соответствии со своими возможностями. Это может быть в форме предоставления средств или предоставления боеприпасов. ЕС зачислит 1,9 миллиарда евро от сверхдоходов от российских замороженных активов в качестве своего вклада, даже если они уже были выделены и частично выплачены.

Приоритетами должны быть артиллерийские боеприпасы большого калибра, системы противовоздушной обороны, ракеты, беспилотники, истребители. Также средства будут направлены на поддержку восстановления бригад ВСУ, в том числе техническое обслуживание.

Лидеры ЕС соберутся на саммит на следующей неделе, в частности, чтобы обсудить помощь и усиление обороноспособности Украины. Конечный срок, когда страны могут выразить готовность в присоединении к фонду – 30 апреля.

Как сообщал "Телеграф", ранее западные СМИ писали, что из-за того, что Венгрия наложила вето на пакет помощи Украине на 20 млн евро, страну могут лишить права голоса. Соответствующий план уготовили Евродепутаты от проевропейской партии Volt.