Трампа звинуватили в "шантажі" України - Politico

Європарламент виступив проти політики США щодо України.

Європейський парламент гостро розкритикував адміністрацію Дональда Трампа за спроби тиску на Україну з метою примусового припинення вогню. За словами європейських законодавців, США фактично шантажують Київ, змушуючи його до капітуляції перед Росією без участі Європейського Союзу в переговорах.

Як повідомляє Politico, понад 440 депутатів у 720-місному парламенті підтримали спільну декларацію, в якій засудили будь-які спроби примусити українське керівництво до "мирної угоди" з Москвою. Вони назвали такі дії Вашингтона "контрпродуктивними та небезпечними", а також заявили, що Росія фактично отримує "винагороду" за трирічне вторгнення в Україну.

Європейські депутати підкреслили, що зміна зовнішньополітичного курсу США залишає ЄС у ролі головного союзника України, а отже, країни-члени повинні збільшити військову допомогу Києву.

Тиск на Україну та нові виклики для Європи

З початку другого терміну Трамп призупинив постачання військової допомоги та обмін розвідданими з Україною, вимагаючи від Києва погодитися на переговори з Росією. Лише після прийняття Україною 30-денного припинення вогню Вашингтон відновив підтримку. Водночас Росія поки що не відреагувала на таку угоду.

Попри те, що частина європейських політиків закликала відкласти голосування за резолюцію через останні переговори між США та Україною, їхні аргументи не знайшли підтримки більшості. Таким чином, Європа продовжує шукати способи посилити власну безпеку на тлі змін у глобальному балансі сил.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, намагатиметься затягнути узгодження умов припинення бойових дій в Україні. Він намагатиметься досягти для Москви максимально вигідних умов.