У ЄС прокоментували домовленості про припинення вогню

Україна продемонструвала прагнення до миру

Припинення вогню на 30 днів, домовленості про яке досягнули американська та українська делегації у Саудівській Аравії, має підтвердити Росія. Підтримка цього рішення РФ стане демонстрацією її готовності до миру.

Про це йдеться у заяві ЄС на офіційному сайті європейського блоку. ЄС підтримує домовленості, досягнуті між США та Україною та вітає зусилля Королівства Саудівської Аравії щодо проведення цих дискусій.

"Європейський союз вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включно з пропозиціями про угоду щодо припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією і допомоги у сфері безпеки з боку США", — зазначили у ЄС.

У заяві наголошується, що Європейський Союз готовий відігравати повну роль у підтримці майбутніх кроків разом з Україною, Сполученими Штатами та іншими партнерами. Мета ЄС — підтримка України у досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права.

"Пропозиція про припинення вогню – якщо її прийме Росія – може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росія має продемонструвати свою готовність досягти миру", — резюмували у заяві.

Як повідомляв "Телеграф", Bloomberg із посиланням на власні джерела у західних розвідувальних службах пише, що глава Росії Володимир Путін не піде на компроміси з США та Україною з жодного питання — територій, миротворців або припинення вогню. Це сильно ускладнить позицію президента США Дональда Трампа, який обіцяв припинити війну в Україні.