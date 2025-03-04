ЄС зупиняє роботу над новим пакетом військової допомоги Україні? ЗМІ назвали причину

Друг Путіна в Євросоюзі працює на його користь

Розробка нового пакета військової допомоги Євросоюзу Україні на 20 млрд євро призупиняється через незгоду Угорщини. Про це повідомляють ЗМІ, офіційних заяв з цього приводу наразі немає.

Про зупинку роботи над пакетом повідомляє Politico із посиланням на проєкт документа Ради ЄС. Видання пише, що допомога Україні під питанням через позицію Угорщини, яка проти виділення Києву 20 млрд євро.

Як відомо, Угорщина заблокувала проєкт документа ЄС, який передбачав надання гарантій безпеки для України та новий пакет військової допомоги. Це сталося на зустрічі послів ЄС 28 лютого. Документ, запропонований головою дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас містив формулювання про гарантії безпеки, які Євросоюз може надати Україні, а також новий пакет військової допомоги.

За даними Politico, з тексту, представленого на розгляд представникам країн ЄС, зник пункт про нові постачання військової допомоги Україні. Зміни відбулися після того, як Будапешт наклав вето на попередню версію документа.

Як повідомляв "Телеграф", за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп призупинив всю військову допомогу Україні. Йдеться про всю зброю та обладнання, яке раніше вирішив передати його попередник Джо Байден. Пауза охоплює навіть ту зброю, яка вже перебуває у Європі дорогою в Україну.