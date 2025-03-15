Угорщина знову намагається нашкодити Україні, а Орбан висунув 12 вимог

Він йде наперекір решті країн ЄС

Угорщина під час обговорення проєкту висновків Європейської ради 20-21 березня наполягає на скороченні розділу "Україна". Вона хоче вилучити з його тексту згадки про продовження військової підтримки України та "мир з позиції сили".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на європейського дипломата, причетного до роботи над текстом висновків саміту лідерів ЄС. За його словами Угорщина, як і під час підготовки висновків позачергового "безпекового" саміту ЄС 6 березня, прагне зробити його коротким та без згадки про військову підтримку України з боку Євросоюзу.

"Угорщина просить зробити дуже короткий текст щодо України, в якому б лише вказувалася підтримка ЄС поточних зусиль щодо встановлення миру", – зазначив співрозмовник видання.

При цьому інші держави, за словами дипломата, навпаки, хочуть мати більш сильний текст, який наголошує на продовженні підтримки України з боку ЄС, включаючи військову. Також вони хочуть бачити у тексті твердження про необхідність встановлення "миру з позиції сили".

Про який документ йдеться

Проєкт висновків Європейської ради буде обговорений міністрами з європейських справ держав Євросоюзу на засіданні Ради ЄС з загальних питань (General Affairs Council). Його заплановано на понеділок, 18 березня. 20-21 березня лідери держав-членів ЄС мають затвердити документ на засіданні Європейської ради.

Орбан висунув 12 вимог до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі Х допис під назвою "Чого угорська нація хоче від Брюсселя". Він складається з 12 пунктів, в одному з них він вимагає не приєднувати Україну до Євросоюзу.

Орбан вимагає "Європи націй", суверенітету і "сильного вето для національних урядів". Також він прагне, щоб "агенти Сороса були виключені з Єврокомісії", а "корумповані лобісти усунуті з парламенту". Крім того, глава Угорщини вимагає "ліквідувати борг Євросоюзу", заборонити "неприродне перевиховання" дітей, а також захистити "християнський спадок Європи". Останній пункт списку вимог такий: "Союз, але без України".

Як розповідав "Телеграф", в ЄС вигадали спосіб обійти вето Угорщини щодо військової допомоги Україні. Там розглядають варіант створення фонду Євросоюзу на суму від 20 до 40 мільярдів євро для надання військової допомоги Києву на основі добровільної участі.