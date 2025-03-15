Венгрия снова пытается навредить Украине, а Орбан выдвинул 12 требований

Он идет наперекор остальным странам ЕС

Венгрия при обсуждении проекта выводов Европейского совета 20-21 марта настаивает на сокращении раздела "Украина". Она хочет изъять из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и "мире с позиции силы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на европейского дипломата, причастного к работе над текстом выводов саммита лидеров ЕС. По его словам Венгрия, как и во время подготовки выводов внеочередного саммита ЕС 6 марта, стремится сделать его кратким и без упоминания о военной поддержке Украины со стороны Евросоюза.

"Венгрия просит сделать очень короткий текст относительно Украины, в котором только указывалась бы поддержка ЕС текущих усилий по установлению мира", — отметил собеседник издания.

При этом другие государства, по словам дипломата, наоборот, хотят иметь более сильный текст, подчеркивающий продолжение поддержки Украины со стороны ЕС, включая военную. Также они хотят видеть в тексте утверждение о необходимости установления "мира с позиции силы".

О каком документе идет речь

Проект выводов Европейского совета будет обсужден министрами по европейским делам государств Евросоюза на заседании Совета ЕС по общим вопросам (General Affairs Council). Оно запланировано на понедельник, 18 марта. 20-21 марта лидеры государств-членов ЕС должны утвердить документ на заседании Европейского совета.

Орбан выдвинул 12 требований к ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети Х сообщение под названием "Чего венгерская нация хочет от Брюсселя". Он состоит из 12 пунктов, в одном из них он требует не присоединять Украину к Евросоюзу.

Орбан требует "Европы наций", суверенитета и "сильного вето для национальных правительств". Также он стремится, чтобы "агенты Сороса были исключены из Еврокомиссии", а "коррумпированные лоббисты устранены из парламента". Кроме того, глава Венгрии требует "устранить долг Евросоюза", запретить "неестественное перевоспитание" детей, а также защитить "христианское наследие Европы". Последний пункт списка требований таков: "Союз, но без Украины".

Как рассказывал "Телеграф", в ЕС придумали способ обойти вето Венгрии по военной помощи Украине. Там рассматривается вариант создания фонда Евросоюза на сумму от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву на основе добровольного участия.