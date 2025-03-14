Угорщина допомогла російському міністру

Будапешт домігся від Європейського Союзу виключення з санкційних списків міністра спорту РФ, голови Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова. Дегтярьов нещодавно одноосібно очолив російський спорт завдяки своїй відданості режиму.

Про це повідомляє Р-Спорт. За інформацією джерела, Угорщина погодилася на продовження антиросійських санкцій після того, як зі списків виключили чотирьох осіб, зокрема Дегтярьова, який перебував під санкціями ЄС з 2014 року.

"Дякую угорській стороні за послідовну політичну позицію щодо захисту олімпійських цінностей. Спорт – важливий компонент дипломатії, має бути поза політикою й об’єднувати, а не роз’єднувати людей", — написав Дегтярьов у telegram.

Зазначимо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Путіна" і готовий прислужувати йому аж до пенсії. Саме він вигадав нове прізвисько главі Кремля, проте те не прижилося.

Крім того, Михайло хоче зробити український Донбас центром туризму у РФ. Додамо, що Дегтярьов пішов на юридичну хитрість, щоб зняти санкції з російського спорту, правда реакції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) поки що не було.