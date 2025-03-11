Угорщина залишилася без нафти після атаки на нафтопровід "Дружба" і вже знайшла "винних"

Угорщина розцінює це як "напад на свій суверенітет"

Постачання нафти з Росії до Угорщини було тимчасово призупинено через удар по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба". На думку місцевої влади, це сталося внаслідок дронової атаки на територію РФ з боку ЗСУ.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє видання Telex. Удар нібито зазнала вимірювальна станція нафтопроводу "Дружба".

Саме тому довелося тимчасово призупинити транспортування нафти з Росії до Угорщини, заявив глава МЗС Петер Сійярто. Він назвав атаку "неприпустимою" і сказав, що енергопостачання Угорщини – це питання суверенітету.

Ремонтні роботи на об’єкті вже активно ведуться, тому транзит може відновитися найближчим часом.

"Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру, яка спрямована на Угорщину. Угорщина не бере участі у війні між Росією та Україною, Угорщина не несе відповідальності за цю війну", — сказав Сійярто.

Варто зазначити, що на даний момент жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Нагадаємо, нафтопровід "Дружба" — найбільший у світі нафтопровід та основний маршрут, яким сира нафта потрапляє з Росії до країн Центральної та Західної Європи. Його загальна довжина становить близько 5200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща та Німеччина) та Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

1 грудня 2024 року стався витік нафти на нафтопроводі "Дружба" у Польщі. Нафтопровід, який відіграє ключову роль у постачанні нафти до Польщі та Німеччини, отримав пошкодження в районі Пневи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан захотів, щоб ЄС розпочав прямі переговори з Москвою щодо війни Росії проти України.