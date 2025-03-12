В російському МЗС категорично висловилися про миротворців в Україні

Своїх альтернатив Лавров не запропонував

Москва не прийме присутності НАТО на території України за жодних умов. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вкотре повторив, що нібито розширення Альянсу стало "однією з корінних причин війни", хоча Росія сама неодноразово порушувала міжнародні угоди й сама ж розпочала повномасштабне вторгнення.

Про це головний російський дипломат заявив в інтерв’ю американським блогерам Ендрю Наполітано, Ларрі Джонсону і Маріо Науфалу. Таким чином він намагався виправдати відмову РФ навіть обговорювати можливість присутності миротворчої місії на території України.

"Вони продовжують стверджувати, що нічого про Україну без України, але роблять усе проти Росії без Росії. Коли президента США Трампа запитали про миротворців, він відповів, що ще зарано це обговорювати, але зазвичай потрібна згода всіх сторін. Чому ми маємо давати згоду на миротворчі сили чи на якусь миротворчу групу? Вони хочуть, щоб така сила складалася з країн, які оголосили нас ворогом. Вони прийдуть туди, як миротворці?" – заявив він.

Водночас Лавров не пояснив, яким саме чином Москва збирається перешкоджати потенційній миротворчій місії чи яку альтернативу вона пропонує, окрім очевидного продовження війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна заявила про готовність до 30-денного припинення вогню за умови, якщо Росія прийме такі умови. Зокрема, очільник українського МЗС Андрій Сибіга пояснив, що таке перемир'я є фактично "кроком на випередження", який дозволив показати США, що Україна хоче миру.

В Росії уже встигли заявити, що таке перемир'я вважатимуть неприйнятним. Крім того, ЗМІ повідомляють, що Путін не піде на компроміси з США та Україною з жодного питання – територій, миротворців або припинення вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що мова про розміщення європейських військових на території України може йти лише за умови закінчення війни або початку перемир’я.