Введение миротворцев и новые санкции: в Лондоне обсуждают безопасность Украины после прекращения огня

Страны Европы всерьез задумались об обеспечении безопасности Украины

Представители ряда стран Европы встретились в Лондоне, чтобы обсудить безопасность Украины после заключения соглашения о прекращении огня. В частности речь там пошла и про введение миротворцев и новые санкции против России.

Об этом сообщил премьер Великобритании Кир Стармер перед началом саммита, передает The Telegraph. По его словам, на встрече должны быть разработаны "практические планы" того, как военные союзных стран могут поддержать украинскую безопасность.

"Мы будем укреплять оборону и вооруженные силы Украины и будем готовы к развертыванию (войск, — ред.) в рамках "коалиции желающих" в случае заключения мирного соглашения, чтобы помочь обеспечить безопасность Украины на суше, на море и в небе", — сказал он.

Стармер отметил, что группа желающих пополнилась новыми странами, а "коллективная решимость" выросла. При этом он добавил, что в случае достижения прекращения огня, возникнет необходимость введения жестких мер по мониторингу его соблюдения.

"Сегодня утром было достигнуто более широкое соглашение, которое заключалось в том, что "да, но" со стороны России недостаточно, и мы согласились, что все мы, присутствующие на встрече сегодня утром, окажем на Россию коллективное давление", — сказал британский премьер.

Он также отметил, что позиция Европы в отношении США не изменилась, контакты происходят ежедневно, а в Лондоне надеются, что Вашингтон будет принимать участие в инициативах союзников Украины.

В рамках переговоров также обсуждалось ужесточение санкций против России, а также вопрос использования замороженных российских активов.

Как сообщалось ранее, тема введения прекращения огня на 30 дней обсуждалась делегациями США и Украины в Саудовской Аравии. После этого предложения были переданы Кремлю, однако там дали весьма уклончивый ответ на этот счет. Ожидается, что больше подробностей там сообщат в понедельник, 17 марта.

Вместе с тем, в российском МИД сообщили, что выступают категорически против введения любых миротворцев на территорию Украины, а также требуют, чтобы ВСУ сократили численность.