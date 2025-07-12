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Прямо на очах у короля: Бріжит Макрон "шарахається" від молодого чоловіка на новому відео

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Бріжит Макрон проігнорувала жест чоловіка перед королем Чарльзом III Новина оновлена 12 липня 2025, 14:28
Бріжит Макрон проігнорувала жест чоловіка перед королем Чарльзом III. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Останнім часом Бріжит поводиться відсторонено

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит зараз перебувають під пильною увагою камер — останнім часом поведінка першої леді Франції видається дивною. Подружжя демонструє віддаленість на публіці, зокрема це сталося під час зустрічі з королем Чарльзом III.

Макрон та його дружина вирушили з державним візитом до Великої Британії ще у вівторок, 8 липня. І ЗМІ зауважили, що Бріжит не вперше ігнорує чоловіка на публіці.

Під час зустрічі з монархом Макрон спробував взяти дружину за руку, але вона відсторонилася від нього, і, судячи з виразу обличчя, була не дуже рада такому жесту. Цей момент потрапив на відео та викликав численні питання.

Перед цим Бріжит відмовилася взяти чоловіка за руку, коли сходила з трапу літака, коли вони приземлилися в аеропорту Великої Британії. Подібна поведінка першої леді на публіці й раніше привертала увагу громадськості.

Бріжит Макрон з чоловіком
Бріжит Макрон з чоловіком зараз з візитом у Великій Британії, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що дружина французького президента Емманюеля Макрона Бріжит ударила його по обличчю при виході з літака у В’єтнамі. Інцидент стався на очах камер — журналісти зафіксували незвичайну поведінку подружжя.

Теги:
#Скандал #Еммануель Макрон #Бріджит Макрон #Король Чарльз III