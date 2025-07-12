Прямо на очах у короля: Бріжит Макрон "шарахається" від молодого чоловіка на новому відео

Останнім часом Бріжит поводиться відсторонено

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит зараз перебувають під пильною увагою камер — останнім часом поведінка першої леді Франції видається дивною. Подружжя демонструє віддаленість на публіці, зокрема це сталося під час зустрічі з королем Чарльзом III.

Макрон та його дружина вирушили з державним візитом до Великої Британії ще у вівторок, 8 липня. І ЗМІ зауважили, що Бріжит не вперше ігнорує чоловіка на публіці.

Під час зустрічі з монархом Макрон спробував взяти дружину за руку, але вона відсторонилася від нього, і, судячи з виразу обличчя, була не дуже рада такому жесту. Цей момент потрапив на відео та викликав численні питання.

Перед цим Бріжит відмовилася взяти чоловіка за руку, коли сходила з трапу літака, коли вони приземлилися в аеропорту Великої Британії. Подібна поведінка першої леді на публіці й раніше привертала увагу громадськості.

Бріжит Макрон з чоловіком зараз з візитом у Великій Британії, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що дружина французького президента Емманюеля Макрона Бріжит ударила його по обличчю при виході з літака у В’єтнамі. Інцидент стався на очах камер — журналісти зафіксували незвичайну поведінку подружжя.