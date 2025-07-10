Макрон ні до чого? ЗМІ пояснили дивну поведінку його дружини на публіці

Бріджит Макрон продовжує дивувати мережу

Поведінка дружини президента Франції Емануеля Макрона Бріджит продовжує дивувати мережу. Цього разу вона проігнорувала протягнуту руку президента, коли сходила з трапу літака, однак на це є логічне пояснення.

Як пише Daily Mail, Бріджіт Макрон під час державного візиту до Великої Британії поводилася відсторонено через смерть сестри. Нібито навіть славнозвісний ляпас Макрона теж міг виникнути через цю втрату.

У матеріалі поведінку першої леді Франції характеризують як "холодну та відсторонену". Адже вже не вперше вона ігнорує свого чоловіка. Так, нещодавно вона не помітила простягнути їй руку, коли сходила з борту літака.

Бріжит та Еммануель Макрони прибули у Велику Британію

Інцидент стався у аеропорту Великої Британії під час державного візиту подружжя. Однак за кілька днів до цього Бріджит Макрон втратила свою сестру. Вона померла у віці 93 років і перша леді дуже важко переживала цю трагедію. Саме тому її поведінка останніми тижнями цілком може бути обґрунтована особистими переживаннями, які могли зробити її і дратівливою, і відстороненою через надмірне поринання у думки.

"Це головна причина того, що пані Макрон виглядає такою пригніченою в присутності чоловіка. Мадам Макрон обожнювала свою сестру, і ця втрата сильно на неї вплинула. Але вона погодилася, що її обов'язок — перебувати в Сполученому Королівстві, незважаючи на те, що це збіглося з періодом жалоби", — зазначив інсайдер.

Старша сестра Бріжит Макрон Анна-Марія Троньє померла в 93 роки минулого тижня у рідному місті Ам'єн на півночі Франції, де народився і виріс сам Макрон. Бріжит — молодша з шести дітей сім'ї Троньє. У 2018 році вона вже пережила втрату: помер її брат Жан-Клод Троньє, якому було 85 років. А 1961 року в автокатастрофі загинула її сестра Мерівонн.

Анна (Енні) Троньє сестра Бріджит Макрон

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