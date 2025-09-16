Рус

Путін це зрозуміє. Генерал-розвідник пояснив, чим НАТО відповісти на наліт російських дронів

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Колаж

Дії мають бути законні, але жорсткі

Після нальоту десятків російських дронів на Польщу та Румунію країни НАТО мали жорстко відреагувати і попередити кремлівського диктатора Володимира Путіна, що наступний акт агресії буде жорстоко припинятися, після чого послідують кроки у відповідь.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив, що дії мають бути конкретні та миттєві.

— Реакція НАТО повинна бути така: терміново, протягом доби мають зібратися всі лідери (а не декілька чоловік переговорили, а США — взагалі ніякої реакції), чітко визначити конкретний акт агресії, що це діяла Росія і однозначно попередити — за повторні пуски на Румунію, на Польщу, на Прибалтику, на будь-яку країну буде зворотній потужний контрудар ще в момент підготовки пусків. А якщо запустять частину, вони будуть збиті і удари по них будуть однозначно, — каже військовий експерт.

На його думку, у такій ситуації має діяти вся потуга НАТО.

— Оце Путін конкретно розуміє. Він реагує на конкретні та миттєві дії. І по каналах розвідки він повинен бути попереджений зі США, і Британії, і кожної країни Європейського Союзу, що у випадку будь-якого повтору — зворотна дія вогнева буде надзвичайна, згідно статті 5 [Статуту НАТО] і згідно норм міжнародного права. Акти агресії повинні відбиватися і каратися за те, що вони намагатимуться здійснити повторно. Оце буде в правовому полі, — підсумував Микола Маломуж.

