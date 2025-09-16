Путін це зрозуміє. Генерал-розвідник пояснив, чим НАТО відповісти на наліт російських дронів

Дії мають бути законні, але жорсткі

Після нальоту десятків російських дронів на Польщу та Румунію країни НАТО мали жорстко відреагувати і попередити кремлівського диктатора Володимира Путіна, що наступний акт агресії буде жорстоко припинятися, після чого послідують кроки у відповідь.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив, що дії мають бути конкретні та миттєві.

— Реакція НАТО повинна бути така: терміново, протягом доби мають зібратися всі лідери (а не декілька чоловік переговорили, а США — взагалі ніякої реакції), чітко визначити конкретний акт агресії, що це діяла Росія і однозначно попередити — за повторні пуски на Румунію, на Польщу, на Прибалтику, на будь-яку країну буде зворотній потужний контрудар ще в момент підготовки пусків. А якщо запустять частину, вони будуть збиті і удари по них будуть однозначно, — каже військовий експерт.

На його думку, у такій ситуації має діяти вся потуга НАТО.

— Оце Путін конкретно розуміє. Він реагує на конкретні та миттєві дії. І по каналах розвідки він повинен бути попереджений зі США, і Британії, і кожної країни Європейського Союзу, що у випадку будь-якого повтору — зворотна дія вогнева буде надзвичайна, згідно статті 5 [Статуту НАТО] і згідно норм міжнародного права. Акти агресії повинні відбиватися і каратися за те, що вони намагатимуться здійснити повторно. Оце буде в правовому полі, — підсумував Микола Маломуж.

