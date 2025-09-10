"Було дві цілі": у Європарламенті прокоментували наліт російських дронів на Польщу

Зʼясування деталей російської провокації триває

У середу, 10 вересня, російські дрони порушили повітряний простір Польщі — один з випущених БПЛА пошкодив житловий будинок та автівку в одному з польських сіл. У НАТО вже провели перші консультації щодо інциденту. Повна оцінка того, що сталося, триває.

В інтервʼю кореспондентці "Телеграфу" депутат Європейського парламенту від Угорщини Чаба Молнар (група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів) висловив думку, що Росія цією атакою переслідувала дві мети.

"Єдиний, хто знає, що сталося, — це, думаю, Путін. Але, не маючи всієї детальної інформації, я змушений думати, що це було навмисно. Тому що це дуже легко і цілком вписується в шаблон дій росіян. Я вважаю, що ця атака мала дві цілі. І я повинен сказати, що це була атака. З одного боку — це була агресія. З іншого боку — тест. Тестування рішучості та оборонних здібностей не тільки польського уряду і польської армії, але і всієї системи НАТО", — сказав Молнар і додав, що союзники продемонстрували сильну відповідь.

"Ми, НАТО, показали Путіну: "Хлопче, не зв’язуйся з нами, бо ми маємо можливості захистити себе", — додав європарламентар.

Як зазначив раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, система протиповітряної оборони Альянсу "була активована і успішно забезпечила захист". Разом із Польщею до збиття дронів були залучені кілька союзників. Це включало польські F-16, нідерландські F-35, італійські AWACS, багатоцільові танкери-транспортери НАТО та німецькі комплекси Patriot.

"Я не хочу робити жодних категоричних заяв, бо ми маємо дізнатися більше деталей. Польський уряд задіяв четверту Статтю НАТО. Тож відбудеться засідання Північноатлантичної ради. І після цього засідання, думаю, ми матимемо більше інформації. Але я певен, що ми повинні надіслати дуже чіткі й беззаперечні сигнали російському уряду, що це неприйнятно, і ми будемо захищатися. І, звісно, Європейський Союз, всі союзники, особливо Сполучені Штати, мають продовжувати підтримку України, аби протидіяти такого роду загрозам", — підсумував Чаба Молнар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну частина російських БПЛА перетнула кордон Польщі. У кількох регіонах оголосили повітряну тривогу, а ППО була приведена в готовність. Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька розповіла про виявлення 7 дронів і, ймовірно, уламків однієї ракети.