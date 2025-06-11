"Пекельні санкції" не працюють. Маломуж пояснив, як примусити Росію до миру

Поки Трамп вмовляє Путіна припинити атаки на Україну, діяти слід більш рішуче

Заклики президента США Дональда Трампа до хазяїна Кремля Володимира Путіна про мир в Україні, погрози Штатів на адресу Росії "пекельними санкціями" не справлять на Москву належного впливу. Тут потрібні більш дієві і конкретні заходи військового, економічного і політичного впливу.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він назвав 5 військових чинників, які примусять Росію до миру.

На його думку, заклики Трампа або погроза "пекельними санкціями" — це дурниці. Тому Україні потрібні:

10 тисяч стратегічних і тактичних ракет великої дальності Tomahawk;

декілька тисяч тактичних балістичних ракет ATACMS;

тисячі літаків, БМП M2 Bradley і танків Leopard;

системи РЕБ, які глушать балістичні ракети і дрони будь-яких типів;

мільйони боєприпасів.

За словами генерала армії, також потрібно чинити економічний тиск на російську еліту, включаючи родину Путіна, адже тільки фінансові санкції включають 58 закритих позицій.

Енергетичні санкції мають зачепити російські нафту і газ, після чого під лідерством США Європа і Китай будуватимуть новий світопорядок, підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив "Телеграфу", що поставить Росію на коліна.